Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 марта, 15:05

В Польше цены на дизельное топливо достигли исторического максимума

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juliya Shangarey

Стоимость дизельного топлива в Польше установила новый рекорд. Средняя цена превысила 8,69 злотого за литр (около $2,35), сообщает издание money.pl.

За последнюю неделю дизель подорожал сразу на 93 гроша (примерно $0,25) за литр — это самый значительный рост среди основных видов топлива. Для сравнения, бензин марки АИ-95 за тот же период прибавил 35 грошей ($0,08), достигнув 7,14 злотого за литр (около $1,93).

Нынешний показатель стал историческим рекордом средней цены на дизель в стране. Предыдущий максимум был зафиксирован в октябре 2022 года и составлял 8,08 злотого ($2,18). Польское правительство пока не прибегает к прямым мерам регулирования. Однако эксперты предупреждают: если рост цен продолжится, это может сказаться на стоимости товаров и услуг, дополнительно усиливая инфляционное давление.

Дмитриев предрёк Британии скорую потерю топлива для перехвата чего бы то ни было
Ранее на фоне острой нехватки авиационного топлива ряд авиаперевозчиков в Мьянме временно приостановили продажу билетов на внутренние рейсы. Авиакомпания Myanmar Airways International (MAI) также была вынуждена пересмотреть нормы бесплатного провоза багажа: для пассажиров экономического класса лимит сократился с 30 до 20 килограммов, а для бизнес-класса — с 40 до 30 килограммов.

Наталья Афонина
