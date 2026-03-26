Дмитриев предрёк Британии скорую потерю топлива для перехвата чего бы то ни было
Обложка © Life.ru
Великобритания скоро останется без ресурсов для «перехвата» каких-либо целей. Такое мнение высказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.
«Вскоре у Великобритании не останется топлива для «перехвата» чего бы то ни было», — написал Дмитриев.
По его мнению, при таком развитии событий страна может в итоге перехватить полномочия у самого Кира Стармера — за пропаганду разрушения западной цивилизации.
Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер предоставил британским военнослужащим право задерживать в водах королевства суда так называемого теневого флота. Перед саммитом Объединённого экспедиционного корпуса (JEF) в Хельсинки канцелярия Стармера призвала участников активнее координировать действия против танкеров.
Дмитриев часто критикует Стармера. Ранее спецпредставитель президента РФ призывал британского премьера уйти в отставку из-за скандала с предупреждениями для педофилов. Также глава РФПИ отмечал, что помощь Стармера в Ормузском проливе может поднять цены на нефть до $200.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.