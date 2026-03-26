Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 марта, 10:07

Дмитриев предрёк Британии скорую потерю топлива для перехвата чего бы то ни было

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Великобритания скоро останется без ресурсов для «перехвата» каких-либо целей. Такое мнение высказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Вскоре у Великобритании не останется топлива для «перехвата» чего бы то ни было», — написал Дмитриев.

По его мнению, при таком развитии событий страна может в итоге перехватить полномочия у самого Кира Стармера — за пропаганду разрушения западной цивилизации.

Трамп заявил о своём разочаровании в Стармере из-за Ирана
Трамп заявил о своём разочаровании в Стармере из-за Ирана

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер предоставил британским военнослужащим право задерживать в водах королевства суда так называемого теневого флота. Перед саммитом Объединённого экспедиционного корпуса (JEF) в Хельсинки канцелярия Стармера призвала участников активнее координировать действия против танкеров.

Дмитриев часто критикует Стармера. Ранее спецпредставитель президента РФ призывал британского премьера уйти в отставку из-за скандала с предупреждениями для педофилов. Также глава РФПИ отмечал, что помощь Стармера в Ормузском проливе может поднять цены на нефть до $200.

