Великобритания скоро останется без ресурсов для «перехвата» каких-либо целей. Такое мнение высказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

По его мнению, при таком развитии событий страна может в итоге перехватить полномочия у самого Кира Стармера — за пропаганду разрушения западной цивилизации.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер предоставил британским военнослужащим право задерживать в водах королевства суда так называемого теневого флота. Перед саммитом Объединённого экспедиционного корпуса (JEF) в Хельсинки канцелярия Стармера призвала участников активнее координировать действия против танкеров.