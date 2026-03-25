Дмитриев: Помощь Стармера в Ормузе может поднять цены на нефть до $200
Обложка © Life.ru
Если Великобритания возглавит коалицию по открытию Ормузского пролива, цены на нефть поднимутся до 200 долларов за баррель. Такое мнение высказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х.
«Учитывая впечатляющую историю постоянных провалов Стармера, цена на нефть может в итоге подняться до 200 долларов», — пишет Дмитриев.
А ранее командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири заявил, что иранские военные изменили курс контейнеровоза Selen, так как судно не согласовало свой проход через Ормузский пролив с Тегераном. По его словам, проход любого судна через этот район требует предварительного согласования с иранской стороной.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.