В Мьянме авиакомпании приостановили продажу билетов из-за нехватки топлива

Ряд авиаперевозчиков в Мьянме приостановил продажу билетов на внутренние рейсы на фоне дефицита авиационного топлива. Одновременно ужесточены ограничения для пассажиров, сообщает местное издание DVB.

Myanmar Airways International (MAI) сократила нормы провоза багажа: в эконом-классе — с 30 до 20 килограммов, в бизнес-классе — с 40 до 30 килограммов, ручной клади — с 14 до 7 килограммов. Ограничения введены на неопределённый срок. Пассажирам отменённых рейсов предлагают возврат средств или изменение маршрутов.

О приостановке продаж билетов также объявили авиакомпании Air Thanlwin и Mann Yadanarbon. Продажи на внутренние рейсы MAI фактически остановлены, но могут возобновиться с 24 марта.

На фоне кризиса выросли и цены на альтернативный транспорт: стоимость автобусных поездок по популярным маршрутам, включая Янгон — Нейпьидо и Янгон — Мандалай, за неделю почти удвоилась. Продавцы ожидают дальнейшего ухудшения ситуации с топливом.

«Мы слышали, что дефицит топлива может только усилиться», — заявил продавец билетов на автобусной станции Аунг Мингалар на условиях анонимности.

Розничные цены на бензин и дизель с 13 марта выросли на 20–40% в зависимости от вида топлива. Власти также ввели нормирование: зарегистрированные транспортные средства могут заправляться не чаще одного раза в сутки.

Ранее сообщалось, что Австралия не смогла получить шесть танкеров с топливом, проход которых был отменён или отложён из-за военной кампании США и Израиля против Ирана. Поставки планировались на период с середины апреля до середины мая. Власти страны заверили, что в течение месяца поставки топлива возобновятся в прежнем режиме. На данный момент страна располагает определёнными запасами нефти и газа.