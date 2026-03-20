В Австралии десятки АЗС остались без топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке

В австралийском штате Новый Южный Уэльс зафиксированы серьёзные сбои в поставках горючего на фоне боевых действий на Ближнем Востоке. Как сообщает телеканал 9News, 42 автозаправочные станции полностью лишились топлива, а ещё 107 столкнулись с нехваткой дизеля.

Премьер штата Крис Миннс заявил, что в целом запасов топлива в Австралии достаточно, однако в ряде районов наблюдается его ускоренное потребление.

«Топлива на территории штата должно быть достаточно, однако в некоторых районах оно может расходоваться быстрее обычного», — пояснил он.

Миннс также отметил, что власти готовятся к возможному затяжному характеру конфликта, который может усугубить ситуацию. Особенно уязвимым остаётся малый бизнес, зависящий от дизельного топлива.

Австралия импортирует около 90 процентов бензина и дизеля, и в ряде регионов уже отмечается дефицит, особенно дизельного топлива. Власти связывают это с паническими закупками. На этом фоне Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) инициировала расследование в отношении крупнейших топливных операторов, включая Ampol, BP и Viva Energy, подозревая их в возможных нарушениях конкуренции и необоснованном росте цен.

