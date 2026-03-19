В ФАС назвали ситуацию на рынке топлива в России стабильной

Ситуация на рынке топлива в России стабильная, запасов для обеспечения внутреннего рынка достаточно, заверил замглавы ФАС Геннадий Магазинов.

«У нас достаточно запасов для того, чтобы обеспечить весь внутренний рынок, в том числе и в особенности запасов достаточно на посевную кампанию», — сказал он журналистам на форуме «Биржевой товарный рынок».

Также Магазинов подчеркнул, что изменения розничных цен выше инфляции не фиксируется.

А в феврале Росстат констатировал, что рост цен на бензин заметно замедлился. Если в начале месяца литр прибавлял шесть копеек за неделю, то с 10-го по 16 февраля подорожание составило всего четыре копейки в среднем по стране — до 65,85 рубля. Розница вошла в привычный для зимы режим низкой волатильности.