Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию на «важные встречи»

Владимир Зеленский сообщил в соцсети, что прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Политик не стал уточнять детали, с кем именно планирует провести переговоры, а также не раскрыл круг предполагаемых к обсуждению вопросов.

«Прибыл в Саудовскую Аравию. Запланированы важные встречи. Мы ценим поддержку и поддерживаем тех, кто готов работать вместе с нами ради безопасности», — написал Зеленский в соцсети.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на фоне ситуации вокруг Ирана Запад стал отодвигать помощь Украине на второй план. По его словам, Киев испытывает проблемы с противовоздушной обороной и острую нехватку финансирования. Политик отметил, что война на Ближнем Востоке отвлекает внимание союзников.