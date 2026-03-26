Правящая партия «Слуга народа» Владимира Зеленского возглавила антирейтинг политических сил на Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса социологического центра «Социс».

Согласно результатам исследования, за партию не проголосовали бы при любых условиях 23,6% респондентов. На втором месте в антирейтинге расположилась партия Юрия Бойко (представитель запрещённой в стране «Оппозиционной платформы — за жизнь») с показателем 16,8%. Третье место заняла «Европейская солидарность» Петра Порошенко* (14,2%), четвёртое — «Батькивщина» Юлии Тимошенко (11,4%).

Опрос проводился во всех подконтрольных Киеву регионах Украины с 12 по 18 марта методом телефонного интервью. В нём приняли участие 1204 респондента, статистическая погрешность составляет 2,5%.

А вот бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Владимир Зеленский сохранит за собой пост главы государства по итогам следующих выборов. По его словам, экс-комик сможет переизбраться, несмотря на данные опросов, которые свидетельствуют о невысоком уровне доверия к нему среди граждан. Согласно февральскому исследованию компании Ipsos, лидер киевского не вошёл даже в тройку.

