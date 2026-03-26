26 марта, 12:16

Трамп обвинил Украину во вмешательстве в американские выборы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoField

Президент США Дональд Трамп заявил, что США перехватили сообщения украинского правительства, в которых обсуждался заговор с целью перенаправления денег на переизбрание Джо Байдена. С таким обвинением американский политик выступил в своей соцсети Truth Social, прикрепив к посту статью издания Just the News.

Издание утверждает, что вновь рассекреченные документы показывают: в 2022 году украинские чиновники обсуждали перенаправление сотен миллионов долларов американских налоговых средств, выделенных на «зелёную энергетику», на предвыборную кампанию Байдена 2024 года. Согласно публикации, американская разведка перехватила эти коммуникации ещё в 2022 году, но при Байдене они не расследовались, и только сейчас о них узнала директор национальной разведки Тулси Габбард.

«Хорошо. Я рад»: Трамп «сплясал на костях» спецпрокурора, расследовавшего его связи с РФ
«Хорошо. Я рад»: Трамп «сплясал на костях» спецпрокурора, расследовавшего его связи с РФ

Как ранее стало известно, на Западе считают, что конфликт вокруг Ирана может серьёзно ударить по позициям Дональда Трампа внутри США. По мнению экспертов, американский лидер недооценил Тегеран и теперь оказался в ситуации, из которой всё труднее выйти без потерь. Затянувшееся противостояние способно обернуться для Трампа политическими проблемами уже на ближайших выборах.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александра Мышляева
