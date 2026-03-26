Трамп обвинил Украину во вмешательстве в американские выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что США перехватили сообщения украинского правительства, в которых обсуждался заговор с целью перенаправления денег на переизбрание Джо Байдена. С таким обвинением американский политик выступил в своей соцсети Truth Social, прикрепив к посту статью издания Just the News.

Издание утверждает, что вновь рассекреченные документы показывают: в 2022 году украинские чиновники обсуждали перенаправление сотен миллионов долларов американских налоговых средств, выделенных на «зелёную энергетику», на предвыборную кампанию Байдена 2024 года. Согласно публикации, американская разведка перехватила эти коммуникации ещё в 2022 году, но при Байдене они не расследовались, и только сейчас о них узнала директор национальной разведки Тулси Габбард.

