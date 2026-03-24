Иранская война может утопить Трампа: на Западе заговорили о его поражении

На Западе считают, что конфликт вокруг Ирана может серьёзно ударить по позициям Дональда Трампа внутри США. С таким предупреждением выступил профессор международной политики Университета Антверпена Дэвид Крикеманс в интервью VRT NWS.

По его мнению, американский лидер недооценил Тегеран и теперь оказался в ситуации, из которой всё труднее выйти без потерь. Эксперт полагает, что затянувшееся противостояние способно обернуться для Трампа политическими проблемами уже на ближайших выборах.

«Трамп может проиграть из-за этой авантюры», — заявил Крикеманс.

Он также предположил, что решение Белого дома отложить удары по иранской инфраструктуре на пять дней могло быть связано не только с военной логикой, но и с попыткой успокоить нефтяной рынок. На фоне обострения именно цены на энергоносители стали одним из самых чувствительных факторов для мировой экономики. По оценке профессора, сейчас именно Иран во многом навязывает темп происходящего, и это делает положение Трампа заметно слабее, чем он рассчитывал в начале эскалации.

Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут разыграны все места в палате представителей и 35 кресел в сенате, где республиканцы пока сохраняют большинство.

Накануне Трамп заявил, что США и Иран якобы провели «очень позитивные и продуктивные переговоры», после чего он поручил отложить удары по иранской энергетической инфраструктуре на пять дней. При этом в самом Иране факт таких переговоров опровергли, из-за чего вокруг заявлений президента США сразу возник новый виток споров и сомнений.