Оман, Катар и ОАЭ обеспокоены снижением турпотока из России

Обеспокоенность из-за остановки туристического обмена с Россией выражают Оман, Катар и Объединённые Арабские Эмираты — государства, не имеющие отношения к ближневосточному конфликту, но косвенно страдающие от него. Об этом журналистам сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

«Я встречаюсь с посольствами, потому что они очень переживают из-за отсутствия наших туристов», — отметил он.

Замглавы МЭР также напомнил о действующих сейчас ограничительных мерах, касающихся путешествий россиян в ближневосточные страны. Он объяснил: решение о том, закрывать или открывать то или иное направление, принимается только на основе заявлений Министерства иностранных дел, иных критериев для этого не существует.

Ранее сообщалось, что конфликт на Ближнем Востоке обошёлся российским туроператорам почти в 10 миллиардов рублей. Из-за закрытия неба над регионом резко рухнул спрос на поездки в ОАЭ, которые до этого были в лидерах продаж, а туристам предлагают бронировать туры в Турцию вместо Эмиратов.