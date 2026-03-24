24 марта, 11:20

Оман, Катар и ОАЭ обеспокоены снижением турпотока из России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Обеспокоенность из-за остановки туристического обмена с Россией выражают Оман, Катар и Объединённые Арабские Эмираты — государства, не имеющие отношения к ближневосточному конфликту, но косвенно страдающие от него. Об этом журналистам сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

«Я встречаюсь с посольствами, потому что они очень переживают из-за отсутствия наших туристов», — отметил он.

Замглавы МЭР также напомнил о действующих сейчас ограничительных мерах, касающихся путешествий россиян в ближневосточные страны. Он объяснил: решение о том, закрывать или открывать то или иное направление, принимается только на основе заявлений Министерства иностранных дел, иных критериев для этого не существует.

Турцию захлестнула волна отмен бронирований из-за войны на Ближнем Востоке

Ранее сообщалось, что конфликт на Ближнем Востоке обошёлся российским туроператорам почти в 10 миллиардов рублей. Из-за закрытия неба над регионом резко рухнул спрос на поездки в ОАЭ, которые до этого были в лидерах продаж, а туристам предлагают бронировать туры в Турцию вместо Эмиратов.

Вероника Бакумченко
