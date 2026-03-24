24 марта, 11:10

Новым секретарём Высшего совета нацбезопасности Ирана стал Мохаммад Зольгадр

Мохаммад-Багер Зольгадр. Обложка © Wikipedia / Tasnim News Agency

Мохаммад Багер Зольгадр назначен на должность секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана. Об этом в X сообщил Мохаммад-Мехди Табатабаи, заместитель главы администрации президента по связям с общественностью.

«С одобрения верховного лидера исламской революции и указом президента Мохаммад Багер Зольгадр был назначен секретарём Высшего совета нацбезопасности», — написал он.

В Иране убит пресс-секретарь КСИР генерал Наини
Напомним, что США и Израиль продолжают наносить удары по руководителям в Иране. Так, в самом начале войны погиб аятолла Али Хаменеи. 17 марта стало известно о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, который считался одной из центральных фигур в иранской политической системе. Вместе с ним погиб и его сын. А 18 марта был убит министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб.

BannerImage
Наталья Демьянова
