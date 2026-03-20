В Иране убит пресс-секретарь КСИР генерал Наини

Представитель Корпуса стражей исламской революции генерал Али Мохаммад Наини погиб в пятницу, 20 марта, в результате авиаударов США и Израиля. Об этом официально сообщила пресс-служба КСИР.

«С глубокой скорбью и вместе с тем с чувством гордости сообщаем о мученической гибели подвижника на поприще культуры и медиа, генерал-майора КСИР Али Мохаммада Наини, заместителя по связям с общественностью и официального представителя Корпуса стражей исламской революции», — говорится в заявлении.

В Тегеране отметили, что генерал стал жертвой террористического нападения на рассвете последнего дня священного месяца мусульман Рамадан.

Напомним, что США и Израиль продолжают наносить удары по руководителям в Иране. Так, в самом начале войны погиб аятолла Али Хаменеи. 17 марта стало известно о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, который считался одной из центральных фигур в иранской политической системе. Вместе с ним погиб и его сын. А 18 марта был убит министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб.