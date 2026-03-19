Экс-глава Минобороны Ирана занял пост убитого Лариджани
Хосейн Дехган. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Бывший министр обороны Ирана Хосейн Дехган занял пост секретаря Высшего совета национальной безопасности страны. Об этом сообщает портал Didban Iran.
Дехган является опытным политиком и военным деятелем. Он родился 2 марта 1957 года и в разные годы занимал ключевые должности в системе государственной и военной службы Ирана. С 2013 по 2017 год он возглавлял Минобороны, будучи назначенным на этот пост при президенте Хасане Рухани. После завершения работы в правительстве продолжил деятельность в государственных структурах. Он также проходил службу в Корпусе стражей исламской революции, где занимал командные и управленческие позиции, включая работу в Тегеране и за рубежом.
Напомним, 17 марта стало известно о гибели Али Лариджани, занимавшего пост секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана. В результате атаки также погибли его сын Мортаза и глава службы охраны.
