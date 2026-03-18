18 марта, 11:46

Иран в ответ на убийство Лариджани обрушил удар на израильские самолёты

Обложка © ТАСС / AP / Ohad Zwigenberg

Иран объявил о проведении атаки по израильской инфраструктуре в ответ на гибель высокопоставленного представителя. Речь идёт о секретаре Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.

«С сегодняшнего утра, в отместку за... Лариджани... волна беспилотников была направлена ​​на местонахождение самолётов-заправщиков сионистского режима в аэропорту Бен-Гурион», — рассказали представители иранской армии.

Накануне Иран подтвердил гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, который считался одной из центральных фигур в иранской политической системе. Вместе с ним погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета нацбезопасности Алиреза Баят, а также несколько сотрудников охраны.

BannerImage
Полина Никифорова
