В Иране заявили о готовности применить новое оружие против США и Израиля

Иранские военные планируют применить против США и Израиля новые виды вооружений, которые ранее не использовались. Данное заявление сделал представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия, его слова приводит телеканал SNN.

«В предстоящие дни будем использовать оружие, которое не использовали раньше», — говорится в сообщении.