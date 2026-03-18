В Иране заявили о готовности применить новое оружие против США и Израиля
Иранские военные планируют применить против США и Израиля новые виды вооружений, которые ранее не использовались. Данное заявление сделал представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия, его слова приводит телеканал SNN.
«В предстоящие дни будем использовать оружие, которое не использовали раньше», — говорится в сообщении.
Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации после гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Вместе с ним при ударе погибли его сын, заместитель секретаря Совбеза и несколько охранников. В ответ на это руководство Ирана, включая президента Масуда Пезешкиана и Корпус стражей исламской революции, пообещало отомстить за смерть высокопоставленного чиновника.
