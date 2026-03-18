NYT указала на тревогу в иранском руководстве после гибели Лариджани

Среди представителей иранского руководства усиливаются опасения за собственную безопасность на фоне сообщений о ликвидации высокопоставленных лиц. По информации The New York Times (NYT), которую подтверждают два источника в иранских властных структурах, в стране растёт нервозность.

Один из собеседников издания отметил, что многие чиновники обеспокоены возможными последующими ударами и задаются вопросом, кто станет следующей целью. По словам другого источника, в Иране нарастает ощущение, что Израиль намерен продолжать свои действия до тех пор, пока не будет устранено все высшее руководство страны, что, по мнению опасающихся, может привести к смене режима.

Параллельно с этим, источники The Wall Street Journal утверждают, что представители израильских спецслужб перешли к тактике прямого психологического давления. Утверждается, что сотрудники разведки связываются с отдельными командирами, называя их по именам и угрожая им, а также членам их семей, в случае бездействия при возможных внутренних восстаниях. В публикации также приводится фрагмент предполагаемого разговора между высокопоставленным сотрудником полиции Ирана и агентом израильской службы Моссад.

Напомним, о смерти секретаря Высшего совета национальной безопасности в результате удара заявили израильская армия и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Али Лариджани — политик, прагматик-консерватор и бывший спикер парламента, входил в переговорную группу по ядерной сделке. После убийства аятоллы Али Хаменеи Лариджани стал одной из ключевых фигур в Иране. В Тегеране уже подтвердили его гибель.