Владимир Зеленский может сохранить пост президента Украины на будущих выборах благодаря кулуарным договорённостям с другими ведущими политиками страны. Такой прогноз в беседе с Life.ru дал политолог Владимир Карасёв.

По словам эксперта, сейчас между Зеленским, Петром Порошенко*, Виталием Кличко и Юлией Тимошенко ведутся переговоры о том, чтобы объединиться единым фронтом. Политолог пояснил, что все четыре политика оказались нужны друг другу ради сохранения денег, активов и власти. Их цель — не допустить к выборам новых игроков, а также различные пролоббированные кандидатуры как со стороны США, так и со стороны Европы и Великобритании.

Карасёв также отметил, что сейчас Зеленский, по сути, позволяет вернуться к системе обогащения за счёт простых украинцев. Если объединение политических сил станет реальностью, он сможет сохранить своё место, а его партия — остаться в Верховной раде и сформировать провластную коалицию вместе с Порошенко*, Кличко и Тимошенко.

Проигравшим в этой ситуации окажется только население Украины, которое в очередной раз используют на выборах Владимир Карасёв Политолог

По его мнению, независимо от того, состоятся выборы или нет, для Украины ничего хорошего в будущем не предвидится.

Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 года, но их отменили под предлогом военного положения и всеобщей мобилизации, а Владимир Зеленский назвал проведение голосования «несвоевременным». Официальный срок полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года, однако Киев утверждает, что он остаётся легитимным лидером до избрания нового президента. Многие критики считают, что Зеленский узурпировал власть и избегает выборов, поскольку согласно опросам общественного мнения его шансы на победу невелики.

