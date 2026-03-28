Владимир Путин
28 марта, 12:33

Киев назвал фейком иранский удар по украинскому складу с военнослужащими в Дубае

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Sidanchenko

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Иран соврал о мощном ударе по складу с украинскими боевыми системами в Дубае. По его словам, это фейкова информация, которая вводит обывателей в заблуждение.

«Это ложь. Официально опровергаем эту информацию. Иранский режим часто проводит такие дезинформационные операции», — подчеркнул Тихий.

Шесть человек пострадали при падении обломков ракеты в Абу-Даби

Ранее представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что Иран уничтожил склад украинских противодронных средств с военнослужащими в Дубае. В операции приняли участие подразлеления воздушно-космических и морских сил Корпуса стражей исламской революции. Украинские системы были, по его словам, размещены на территории Дубая для использования американскими военными.

Татьяна Миссуми
