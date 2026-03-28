Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 10:10

Шесть человек пострадали при падении обломков ракеты в Абу-Даби

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В промышленной зоне Абу-Даби произошло возгорание из-за падения обломков ракеты. Как сообщила пресс-служба эмирата, шесть человек получили ранения.

По данным властей, инцидент случился в экономической зоне Халифа после того, как средства ПВО перехватили баллистическую ракету. Падение осколков привело к возникновению третьего очага возгорания. Все три пожара уже ликвидированы, работы на месте продолжаются.

Ранее сообщалось о пятерых пострадавших, однако позднее количество раненых увеличилось до шести — травмы получил ещё один гражданин Пакистана. По заявлению компетентных органов, травмы варьируются от лёгких до средней степени тяжести.

ОАЭ готовы силой разблокировать Ормузский пролив
В четверг власти Абу-Даби сообщили о падении обломков сбитой ракеты на улице Свейхан. Инцидент произошёл в ходе отражения массированной атаки с использованием ракет и беспилотников, запущенных из Ирана. В результате погибли два человека, ещё трое пострадали.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ОАЭ
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar