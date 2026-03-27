Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 07:15

ОАЭ готовы силой разблокировать Ормузский пролив

FT: ОАЭ готовы применить флот для разблокировки Ормузского пролива

Ормузский пролив из космоса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lavizzara

Объединённые Арабские Эмираты готовы использовать военно-морские силы для восстановления судоходства в Ормузском проливе. Об этом представители страны уже сообщили США и другим западным партнёрам, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.

ОАЭ выразили намерение присоединиться к любой многонациональной военной коалиции, которая может быть сформирована для действий в этом районе.

Кроме того, Эмираты совместно с Бахрейном работают над проектом резолюции Совета Безопасности ООН, которая могла бы предоставить мандат на проведение подобных операций. В Financial Times подчёркивают, что речь при этом не идёт о «начале войны с Ираном».

Рубио назвал условие для открытия Ормузского пролива «уже завтра»

Ранее Тегеран открыл проход через Ормузский пролив для судов ряда государств. Речь идёт о странах, которые иранская сторона относит к дружественным: России, Индии, Ираку, Китаю и Пакистану. Решение принято с учётом текущей обстановки в регионе, и дал понять, что Иран намерен самостоятельно регулировать доступ к этой стратегически важной артерии.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Иран
  • Израиль
  • США
  • ОАЭ
  • Война на Ближнем Востоке
  • Бахрейн
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar