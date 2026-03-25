Иран разрешил дружественным странам, включая РФ, проход через Ормузский пролив

Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам ряда государств. Заявление об этом сделал глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По его словам, решение касается стран, которые Тегеран считает дружественными.

«Мы разрешили проход через Ормузский пролив нескольким странам, которые считаем дружественными: например, России, Индии, Ираку, Китаю и Пакистану. Не видим смысла позволять нашим противникам использовать пролив», — подчеркнул иранский министр.

Аракчи уточнил, что ограничения вводятся с учётом текущей ситуации в регионе. Он дал понять, что Тегеран намерен регулировать доступ к стратегически важному маршруту.

Ормузский пролив остаётся ключевой транспортной артерией для поставок энергоресурсов. Решения по его использованию напрямую влияют на международную торговлю.

Ранее Россия обозначила свою позицию по ситуации вокруг Ормузского пролива. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что Москва выступает против его блокирования. Он отметил, что любые действия в регионе необходимо рассматривать в контексте общей обстановки на Ближнем Востоке. Дипломат подчеркнул, что Иран имеет право на самооборону, исходя из собственных оценок угроз. При этом он добавил, что это не означает безусловной поддержки всех решений Тегерана.