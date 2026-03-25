Политолог усомнился в способности Британии разблокировать Ормузский пролив

Издание The Times сообщило, что европейские союзники готовы разблокировать Ормузский пролив. Операцию по разминированию должен возглавить Королевский флот Британии при поддержке США и Франции. Политолог Дмитрий Матюшенков оценил перспективы этого сценария.

По словам эксперта, Лондон с энтузиазмом говорит о своих «лучших в мире» противоминных возможностях, однако сегодня у Британии осталась всего треть того флота, который некогда бросил вызов Аргентине в Фолклендском конфликте. Многие корабли больше времени проводят в ремонте, чем в море, а новые эсминцы и фрегаты появятся только к концу десятилетия.

«За последние три года ВМС Великобритании распрощались со значительной частью своего арсенала. Флот лишился всех десантных катеров, пяти фрегатов, двух тральщиков и одной подводной лодки», — отметил Матюшенков в беседе с «Царьградом».

Он предположил, что британское руководство согласилось на участие в опасной операции, возможно, по настоянию американских коллег, которые не хотят рисковать своими моряками. При этом у Лондона есть своя заинтересованность: это возможность подтвердить статус глобальной морской державы и получить рычаги влияния на энергетическую безопасность Европы.

Однако, по мнению эксперта, у Англии сегодня просто нет достаточного количества ресурсов для проведения такой операции. Задача перед союзниками стоит грандиозная — разблокировать стратегический коридор, через который проходит почти пятая часть мировой нефти. Но Иран готовился к подобному сценарию десятилетиями: на вооружении у Тегерана — тысячи мин, которые легко могут быть установлены даже маломерными гражданскими судами.

Политолог также подчеркнул, что отправка европейских кораблей в акваторию Ормузского пролива сопряжена с риском атаки со стороны иранских баллистических ракет, которые уже заставили американские авианосцы отойти от Ирана на значительное расстояние. По его оценке, даже если разминирование удастся провести, операция растянется на недели, а любой просчёт обойдётся крайне дорого для всей мировой экономики. Впрочем, эксперт считает, что идея, скорее всего, так и останется на бумаге.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение отменить установленный для Ирана дедлайн по разблокировке Ормузского пролива. Как пишут в западных СМИ, этот шаг был предпринят после предупреждений союзников Вашингтона о том, что эскалация конфликта грозит перерасти в катастрофу. Отмена дедлайна, по данным источников, также призвана стабилизировать ситуацию на энергетических и финансовых рынках.