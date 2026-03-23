Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 19:57

Bloomberg узнал причину отмены Трампом дедлайна по Ормузскому проливу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoField

Президент США Дональд Трамп отменил дедлайн для Ирана по разблокировке Ормузского пролива. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники, решение было принято после предупреждений союзников Вашингтона о том, что конфликт перерастает в катастрофу.

Отмечается, что перенос дедлайна также направлен на успокоение энергетических и финансовых рынков. Кроме того, страны Персидского залива призвали республиканца воздержаться от ударов по иранской инфраструктуре, чтобы не допустить превращения Ирана в «несостоявшееся государство» после завершения конфликта.

СМИ: Пауза Трампа в ударах по Ирану обрушила нефть и подняла рынки
Ранее Россия выступила против блокировки Ормузского пролива, однако признала право Ирана на самооборону в текущей ситуации на Ближнем Востоке. Замминистра МИД РФ Андрей Руденко отметил, что Иран, как и другие государства, обладает правом на самооборону, исходя из собственного понимания угроз и интересов. При этом дипломат подчеркнул, что это не означает одобрения всех действий, происходящих в регионе.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar