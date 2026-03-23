Bloomberg узнал причину отмены Трампом дедлайна по Ормузскому проливу

Президент США Дональд Трамп отменил дедлайн для Ирана по разблокировке Ормузского пролива. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники, решение было принято после предупреждений союзников Вашингтона о том, что конфликт перерастает в катастрофу.

Отмечается, что перенос дедлайна также направлен на успокоение энергетических и финансовых рынков. Кроме того, страны Персидского залива призвали республиканца воздержаться от ударов по иранской инфраструктуре, чтобы не допустить превращения Ирана в «несостоявшееся государство» после завершения конфликта.

Ранее Россия выступила против блокировки Ормузского пролива, однако признала право Ирана на самооборону в текущей ситуации на Ближнем Востоке. Замминистра МИД РФ Андрей Руденко отметил, что Иран, как и другие государства, обладает правом на самооборону, исходя из собственного понимания угроз и интересов. При этом дипломат подчеркнул, что это не означает одобрения всех действий, происходящих в регионе.