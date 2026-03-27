Рубио назвал условие для открытия Ормузского пролива «уже завтра»

Ситуация вокруг одного из важнейших морских маршрутов мира вновь обострилась. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что судоходство в Ормузском проливе может быть восстановлено в кратчайшие сроки. По его словам, всё зависит от позиции Тегерана.

«Его можно открыть уже завтра, если Иран прекратит угрожать мировому судоходству», – подчеркнул Рубио в разговоре с журналистами.

Таким образом, в США напрямую связали безопасность ключевой транспортной артерии с действиями Ирана. Ормузский пролив остаётся стратегически важным маршрутом для поставок нефти и газа, и любые ограничения движения судов моментально отражаются на мировой экономике.

Ранее Life.ru писал, что Иран уже начал самостоятельно регулировать движение через пролив. Глава МИД Аббас Аракчи заявил, что проход разрешён только дружественным странам, включая Россию, Китай и Индию.