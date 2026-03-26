Два человека погибли в Абу-Даби после падения обломков беспилотников

В столице Объединённых Арабских Эмиратов в результате инцидента с перехватом баллистической ракеты погибли два человека, ещё трое получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата Абу-Даби.

По данным властей, средства противовоздушной обороны успешно перехватили ракету, однако её осколки упали на улице Свейхан, что привело к жертвам. Личности погибших на данный момент не установлены. В результате происшествия также повреждены несколько автомобилей.

«Компетентные органы эмирата Абу-Даби ликвидировали последствия инцидента, вызванного падением осколков на улице Свейхан после успешного перехвата баллистической ракеты средствами ПВО», — говорится в заявлении.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке российское внешнеполитическое ведомство выступило с официальным заявлением, в котором осудило целенаправленные атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру Объединённых Арабских Эмиратов. В Москве подчеркнули, что подобные действия неприемлемы и ведут к дальнейшей дестабилизации региона. Российская сторона традиционно выступает за снижение уровня напряжённости и разрешение конфликта исключительно дипломатическими средствами.