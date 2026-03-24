24 марта, 17:39

В МИД России осудили удары по гражданскому населению и инфраструктуре ОАЭ

МИД России заявил, что осуждает целенаправленные атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру ОАЭ на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Москва продолжает выступать за снижение напряжённости и урегулирование ситуации дипломатическими методами.

Позиция Москвы была озвучена на встрече заместителя главы ведомства Александра Алимоваа с послом ОАЭ Мухаммедом Ахмедом аль-Джабером. Переговоры прошли по инициативе эмиратской стороны. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули недопустимость ударов по гражданским объектам и выразили поддержку ОАЭ в вопросах безопасности.

Ранее Life.ru писал, что к боевым действиям против Ирана могут присоединиться Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты. В Эр-Рияде рассматривается вариант участия в ударах по Ирану. Решение, как утверждается, может принять наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

