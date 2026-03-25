25 марта, 13:15

Россияне массово отменяют апрельские туры в ОАЭ, меняя их на другие страны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Markus Mainka

Россияне массово аннулируют туры в ОАЭ и другие страны Персидского залива — волна отказов уже затронула не только март, но и апрель. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

По данным отрасли, почти все мартовские поездки отменяются, а туристы активно пересматривают планы и на апрель. Вместо возврата денег большинство выбирает перебронирование: в отдельных компаниях доля таких случаев достигает 70–80%. Основные альтернативы — Египет, Турция и Таиланд.

Возврат средств может занять месяцы. При использовании фондов персональной ответственности процедура растягивается: до полугода на формирование реестра и ещё до 60 рабочих дней на выплаты. В итоге часть туристов может получить деньги только к декабрю 2026 года.

Ситуацию осложняют партнеры: авиакомпании чаще возвращают средства, а вот отели — не всегда. Эти расходы могут удерживаться при отмене тура. Туроператоры выбирают разные стратегии — от использования фондов до попыток договориться с поставщиками.

Оман, Катар и ОАЭ обеспокоены снижением турпотока из России

Ранее сообщалось, что конфликт на Ближнем Востоке обошёлся российским туроператорам почти в 10 миллиардов рублей. Из-за закрытия неба над регионом резко рухнул спрос на поездки в ОАЭ, которые до этого были в лидерах продаж, а туристам предлагают бронировать туры в Турцию вместо Эмиратов.

Полина Никифорова
