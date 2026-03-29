Иран назвал вузы США и Израиля законной целью для ударов

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что все американские и израильские университеты на Ближнем Востоке являются легитимными целями для ударов. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР.

Такое решение стало ответом на американо-израильский удар по Тегеранскому университету науки и технологий. В иранском военном ведомстве подчеркнули, что подобные действия не останутся без последствий.

Ранее в американской прессе пришли к выводу, что военная кампания США и Израиля против Ирана обернулась для нападающих колоссальными потерями. Тель-Авив и Вашингтон рассчитывали на молниеносную победу, однако просчитались: ответные удалы Тегерана оказались крайне болезненными, а противостояние затягивается.