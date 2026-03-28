28 марта, 17:17

В Иране понизили минимальный возраст для службы в армии до 12 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / U__Photo

В Иране снизили возрастной порог для прохождения военной службы до 12 лет. Об этом сообщил замглавы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Рахим Надали, слова которого приводит Al Arabiya.

По информации телеканала, заместитель командира КСИР призвал подростков 12–13 лет добровольно поступать на службу. Несовершеннолетних планируют привлекать к разведывательным задачам, оперативному патрулированию, работе на контрольно-пропускных пунктах «Басидж», а также к приготовлению пищи для войск и уходу за ранеными военнослужащими.

Программа получила название «Для иранцев». Al Arabiya отмечает, что это решение противоречит международным обязательствам Ирана, запрещающим использование детей в военных операциях. В КСИР, однако, подчёркивают добровольный характер набора.

Война США и Ирана. КСИР атакует авианосцы и базы, Йемен начал операцию против Израиля, Зеленский обороняет ОАЭ, 28 марта
В американской прессе пришли к выводу, что военная кампания США и Израиля против Ирана обернулась для нападающих колоссальными потерями. Тель-Авив и Вашингтон рассчитывали на молниеносную победу, однако просчитались: ответные удалы Тегерана оказались крайне болезненными, а противостояние затягивается. Ни о каком быстром завершении конфликта, на которое так надеялись союзники, речь уже не идёт.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Юрий Лысенко
