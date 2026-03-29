Тегеран и несколько областей Ирана остались без света из-за ударов США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Emanuele Mazzoni Photo
В Тегеране и нескольких областях в северной части Ирана произошёл масштабный сбой в подаче электроэнергии после ударов США и Израиля. Такой информацией делится Nour News, ссылаясь на данные Минэнерго исламской республики.
«После атак американо-сионистских противников на объекты электроэнергетической отрасли в провинции Тегеран, части города Тегеран и провинции Альборз, в некоторых из этих районов произошло отключение электроэнергии», — сказано в публикации.
Как подчеркнули в ведомстве, специалисты уже приступили к восстановительным работам для скорейшего возобновления энергоснабжения.
Ранее командующий Воздушно-космическими силами КСИР генерал Маджид Мусави заявил, что иранские военные в ближайшее время нанесут удары по новым «ценным» объектам США и Израиля на Ближнем Востоке. По его словам, нанесённые ранее удары вынудили США отодвинуться от иранских рубежей. Доказательством этого он назвал обломки сбитых американских самолётов и разрушенные склады противника. Мусави подчеркнул, что вскоре этот список поражённых целей пополнится новыми ценными объектами.
