Тегеран и несколько областей Ирана остались без света из-за ударов США

В Тегеране и нескольких областях в северной части Ирана произошёл масштабный сбой в подаче электроэнергии после ударов США и Израиля. Такой информацией делится Nour News, ссылаясь на данные Минэнерго исламской республики.

«После атак американо-сионистских противников на объекты электроэнергетической отрасли в провинции Тегеран, части города Тегеран и провинции Альборз, в некоторых из этих районов произошло отключение электроэнергии», — сказано в публикации.

Как подчеркнули в ведомстве, специалисты уже приступили к восстановительным работам для скорейшего возобновления энергоснабжения.

Ранее командующий Воздушно-космическими силами КСИР генерал Маджид Мусави заявил, что иранские военные в ближайшее время нанесут удары по новым «ценным» объектам США и Израиля на Ближнем Востоке. По его словам, нанесённые ранее удары вынудили США отодвинуться от иранских рубежей. Доказательством этого он назвал обломки сбитых американских самолётов и разрушенные склады противника. Мусави подчеркнул, что вскоре этот список поражённых целей пополнится новыми ценными объектами.