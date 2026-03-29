29 марта, 16:26

Иран пообещал скорые удары по «ценным» объектам США и Израиля

Иранские военные в ближайшее время нанесут удары по новым «ценным» объектам США и Израиля на Ближнем Востоке. Об этом заявил командующий Воздушно-космическими силами КСИР генерал Маджид Мусави на своей странице в соцсети X.

Генерал сообщил, что разведка Исламской Республики работает, а нанесённые ранее удары вынудили США отодвинуться от иранских рубежей. Доказательством этого он назвал обломки сбитых американских самолётов и разрушенные склады противника. Мусави подчеркнул, что вскоре этот список поражённых целей пополнится новыми ценными объектами.

Ранее сообщалось, что все американские и израильские университеты на Ближнем Востоке являются законной целью для ударов. Данное заявление сделал Корпус стражей исламской революции Ирана. Таким образом он ответил на американо-израильский удар по Тегеранскому университету науки и технологий. В ведомстве пригрозили, что данные действия не останутся без ответов.

Юлия Сафиулина
