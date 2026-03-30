30 марта, 01:31

Трамп допустил, что США могут попробовать захватить иранский остров Харк

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп допустил проведение военной операции, направленной на захват иранского острова Харк. Соответствующее заявление республиканец сделал во время общения с изданием The Financial Times.

«Может, мы возьмём остров Харк. Может, нет. У нас много вариантов действий», — высказался американский лидер. Он подчеркнул, что в случае высадки на Харке войскам США пришлось бы оставаться там какое-то время.

Хозяин Белого дома выразил уверенность, что иранская сторона не имеет сил, чтобы отразить попытку захвата острова. Согласно его оценке, Вооружённые силы США смогут с лёгкостью установить контроль над Харком.

Численность военных США на Ближнем Востоке превысила 50 тысяч
Численность военных США на Ближнем Востоке превысила 50 тысяч

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты ускорили переброску подразделений корпуса морской пехоты и Военно-морских сил на Ближний Восток. Высокопоставленные американские чиновники в последние дни сообщали израильским и другим коллегам, что у Вашингтона, вероятно, не останется иного выбора, кроме как начать наземную операцию. В свою очередь, Иран укрепляет оборону острова Харк на случай противостояния.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

BannerImage
Виталий Приходько
