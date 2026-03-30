Трамп допустил, что США могут попробовать захватить иранский остров Харк

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп допустил проведение военной операции, направленной на захват иранского острова Харк. Соответствующее заявление республиканец сделал во время общения с изданием The Financial Times.

«Может, мы возьмём остров Харк. Может, нет. У нас много вариантов действий», — высказался американский лидер. Он подчеркнул, что в случае высадки на Харке войскам США пришлось бы оставаться там какое-то время.

Хозяин Белого дома выразил уверенность, что иранская сторона не имеет сил, чтобы отразить попытку захвата острова. Согласно его оценке, Вооружённые силы США смогут с лёгкостью установить контроль над Харком.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты ускорили переброску подразделений корпуса морской пехоты и Военно-морских сил на Ближний Восток. Высокопоставленные американские чиновники в последние дни сообщали израильским и другим коллегам, что у Вашингтона, вероятно, не останется иного выбора, кроме как начать наземную операцию. В свою очередь, Иран укрепляет оборону острова Харк на случай противостояния.