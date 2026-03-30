Вольф: Конфликт с Ираном может привести США к финансовой пропасти

Профессор Массачусетского университета Ричард Вольф заявил, что президент США Дональд Трамп пытается использовать конфликт с Ираном как отвлекающий манёвр от нарастающих финансовых трудностей, однако это не приносит результата и может привести страну к финансовой пропасти.

«Вопрос в том, как далеко зайдут США. Как далеко позволят господину Трампу зайти американский народ и класс работодателей США... И это будет зависеть не столько от Ирана или даже Персидского залива, сколько от внутренних последствий для США от затяжного конфликта», — заявил экономист.

Вольф также отметил, что на месте Трампа побеспокоился бы о том, что на этот раз это может быть «его последний шанс».

«Этот конфликт может привести нас к финансовой пропасти», — заявил профессор.

По его словам, экономические проблемы большинства американцев остаются нерешёнными и усугубляются с каждым днём. Единственная надежда Трампа, считает Вольф, была в том, чтобы Иран стал частью политического спектакля, однако сейчас это не работает.

Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении установить контроль над нефтяными ресурсами Ирана. По словам американского лидера, подобный сценарий он считает предпочтительным. Республиканец отметил, что в США есть оппоненты такой позиции, однако выразил несогласие с их оценкой.