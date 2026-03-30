Москва заявила решительный протест Лондону из-за британского шпиона в посольстве

Российская сторона выразила протест Великобритании после появления данных о нарушениях со стороны сотрудника британского посольства и объявила о лишении его аккредитации. Об этом сообщили в МИД РФ.

«…Один из дипломатических сотрудников британского посольства при получении разрешения на въезд в нашу страну указал о себе заведомо ложные сведения…» — говорится в сообщении.

По российскому законодательству такие действия нарушают установленные правила, что и стало основанием для официальных претензий. Дополнительно компетентные структуры сообщили о возможной причастности указанного лица к деятельности, связанной с разведкой, а также о признаках его работы, направленной против интересов государства.

В связи с выявленными нарушениями было принято решение отозвать его аккредитацию, опираясь на положения международного дипломатического права. Российская сторона также напомнила о ранее выявленных аналогичных случаях и призвала Лондон контролировать достоверность данных, которые предоставляют сотрудники при оформлении документов. Отдельно подчёркивается, что в стране не допустят присутствия незаявленных представителей спецслужб, а любые подобные действия будут жёстко пресекаться.