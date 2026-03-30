ФСБ опубликовала фото высланного из России британского шпиона
Британский шпион Янсе ван Ренсбург Альбертус Джерардус. Обложка © ЦОС ФСБ
Федеральная служба безопасности опубликовала снимок сотрудника посольства Соединенного Королевства, лишённого аккредитации. Янсе ван Ренсбург Альбертус Джерардус, занимавший пост второго секретаря, обязан покинуть пределы страны в течение двух недель.
По версии правоохранителей, мужчина нарушил местное законодательство еще на этапе оформления документов. При получении разрешения на въезд иностранец намеренно предоставил о себе недостоверные сведения.
Помимо визовых махинаций, в действиях работника дипмиссии выявили признаки враждебной активности. Его поведение создавало угрозу безопасности Российской Федерации.
Силовики зафиксировали попытки сбора конфиденциальных данных. Фигурант пытался получить закрытую информацию во время неформальных бесед с российскими специалистами в сфере экономики. Теперь представителю Лондона предстоит завершить дела и в установленный срок отправиться на родину.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.