ФСБ опубликовала фото высланного из России британского шпиона

Федеральная служба безопасности опубликовала снимок сотрудника посольства Соединенного Королевства, лишённого аккредитации. Янсе ван Ренсбург Альбертус Джерардус, занимавший пост второго секретаря, обязан покинуть пределы страны в течение двух недель.

По версии правоохранителей, мужчина нарушил местное законодательство еще на этапе оформления документов. При получении разрешения на въезд иностранец намеренно предоставил о себе недостоверные сведения.

Помимо визовых махинаций, в действиях работника дипмиссии выявили признаки враждебной активности. Его поведение создавало угрозу безопасности Российской Федерации.

Силовики зафиксировали попытки сбора конфиденциальных данных. Фигурант пытался получить закрытую информацию во время неформальных бесед с российскими специалистами в сфере экономики. Теперь представителю Лондона предстоит завершить дела и в установленный срок отправиться на родину.