Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 07:28

ФСБ опубликовала фото высланного из России британского шпиона

Британский шпион Янсе ван Ренсбург Альбертус Джерардус. Обложка © ЦОС ФСБ

Федеральная служба безопасности опубликовала снимок сотрудника посольства Соединенного Королевства, лишённого аккредитации. Янсе ван Ренсбург Альбертус Джерардус, занимавший пост второго секретаря, обязан покинуть пределы страны в течение двух недель.

По версии правоохранителей, мужчина нарушил местное законодательство еще на этапе оформления документов. При получении разрешения на въезд иностранец намеренно предоставил о себе недостоверные сведения.

Помимо визовых махинаций, в действиях работника дипмиссии выявили признаки враждебной активности. Его поведение создавало угрозу безопасности Российской Федерации.

Силовики зафиксировали попытки сбора конфиденциальных данных. Фигурант пытался получить закрытую информацию во время неформальных бесед с российскими специалистами в сфере экономики. Теперь представителю Лондона предстоит завершить дела и в установленный срок отправиться на родину.

Оксана Попова
  • Новости
  • ФСБ России
  • Силовые структуры
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar