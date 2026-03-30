Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 марта, 07:12

Осторожно, шпионы! ФСБ предупредила об опасности общения с британскими дипломатами

В ФСБ призвали отказаться от контактов с представителями дипмиссии Британии

Обложка © GigaChat

Российская спецслужба выступила с официальным предостережением к гражданам страны. Ведомство призвало соотечественников избегать любых контактов с представителями дипломатического корпуса Великобритании.

В Центре общественных связей ФСБ подчеркнули: такие встречи могут обернуться для россиян серьезными проблемами, включая привлечение к уголовной ответственности. Рекомендация распространяется и на посещение территории английской дипмиссии.

Причиной жесткой позиции стала вероятность ведения разведки под дипломатическим прикрытием. В ведомстве пояснили, что за статусом официальных сотрудников посольства нередко скрываются агенты иностранных разведывательных структур.

Особое внимание обращается на мероприятия, которые не были согласованы с Министерством иностранных дел РФ. Подобные контакты в нынешних условиях считаются рискованными.

ФСБ продолжит борьбу с разведывательно-подрывной деятельностью зарубежных спецслужб. В планах ведомства — использование всех доступных методов для пресечения активности, угрожающей безопасности государства.

МИД РФ: Спецслужбы США выманивают россиян для задержания в третьих странах

Ранее в министерстве подтвердили факт вызова западного дипломата Дейни Долакии. Однако официальная причина столь экстренного визита не раскрывается.

Оксана Попова
