МИД РФ: Спецслужбы США выманивают россиян для задержания в третьих странах

Американские спецслужбы привлекают россиян коммерческими и туристическими предложениями, чтобы «выманить» их за границу России и в конечном итоге задержать их. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

«Спецслужбами США нередко практикуется мошенническая схема выманивания за границу российских граждан выгодными коммерческими или туристическими предложениями, с последующим задержанием в третьей стране и передачей в американскую юрисдикцию», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что двух гражданок РФ, задержанных после заезда на территорию американской военной базы «Кэмп Пендлтон» в Калифорнии, более трёх месяцев удерживают в иммиграционном центре в Сан-Диего. В январе российское посольство в Вашингтоне подтвердило задержание в Калифорнии двух россиянок после «несанкционированного въезда» на военную базу «Кэмп Пендлтон». По одной из версий, женщины могли по ошибке попасть на территорию объекта, следуя указаниям навигатора.