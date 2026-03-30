Заехавших на военную базу россиянок уже три месяца держат под стражей в США

Двух гражданок РФ, задержанных после заезда на территорию американской военной базы «Кэмп Пендлтон» в Калифорнии, более трёх месяцев удерживают в иммиграционном центре в Сан-Диего. Такой информацией делится РИА «Новости».

Кристина и Наталия всё ещё числятся находящимися под стражей, они содержатся в иммиграционном центре Otay Mesa Detention Center в Калифорнии.

Напомним, в январе российское посольство в Вашингтоне подтвердило задержание в Калифорнии двух россиянок после «несанкционированного въезда» на военную базу «Кэмп Пендлтон». По одной из версий, женщины могли по ошибке попасть на территорию объекта, следуя указаниям навигатора.

Как следует из публикаций Наталии в соцсетях, она переехала в Соединённые Штаты в 2021 году и подала заявление на политическое убежище. В апреле 2023 года она получила разрешение на работу, которое необходимо обновлять раз в два года.