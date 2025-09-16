Российского бизнесмена арестовали в Болгарии по делу о разрушительном взрыве в Бейруте

Кипрский и российский бизнесмен Игорь Гречушкин был взят под стражу болгарскими властями. Предпринимателя обвиняют в том, что его судно Rhosus перевозило аммиачную селитру и взорвалось в порту столицы Ливана Бейрута погубив около 200 человек. Об этом сообщил Associated Press (AP) со ссылкой на неназванных представителей ливанской юстиции.

Бизнесмена задержали в аэропорту города София, куда он прилетел из-за границы. Пять лет назад ливанский судья, ведущий расследование, инициировал через Интерпол розыск Гречушкина и капитана судна Бориса Прокошева. Сейчас решается вопрос о возможной выдаче предпринимателя. Если же в экстрадиции откажут, то следователи из ближневосточной республики самостоятельно приедут на место для проведения процессуальных действий.

Судно оказалось в центре чудовищного инцидента в августе 2020-го, когда из-за детонации огромного объёма химического вещества погибло множество людей и тысячи пострадали. Мощность взрыва была такова, что он разнёс инфраструктуру на многомиллиардный ущерб и превратил в руины целые кварталы. По заключению экспертов, удобрения, которые также используются при создании взрывчатки, складировались с нарушением всех мыслимых правил.

Ранее Life.ru рассказывал, что Россия отказалась выдать Ливану двух россиян по делу о взрыве в порту Бейрута. Генеральная прокуратура РФ напомнила, что они являются гражданами России и не поддаются экстрадиции.