16 сентября, 11:24

Российского бизнесмена арестовали в Болгарии по делу о разрушительном взрыве в Бейруте

Обложка © ТАСС / ЕРА

Кипрский и российский бизнесмен Игорь Гречушкин был взят под стражу болгарскими властями. Предпринимателя обвиняют в том, что его судно Rhosus перевозило аммиачную селитру и взорвалось в порту столицы Ливана Бейрута погубив около 200 человек. Об этом сообщил Associated Press (AP) со ссылкой на неназванных представителей ливанской юстиции.

Бизнесмена задержали в аэропорту города София, куда он прилетел из-за границы. Пять лет назад ливанский судья, ведущий расследование, инициировал через Интерпол розыск Гречушкина и капитана судна Бориса Прокошева. Сейчас решается вопрос о возможной выдаче предпринимателя. Если же в экстрадиции откажут, то следователи из ближневосточной республики самостоятельно приедут на место для проведения процессуальных действий.

Судно оказалось в центре чудовищного инцидента в августе 2020-го, когда из-за детонации огромного объёма химического вещества погибло множество людей и тысячи пострадали. Мощность взрыва была такова, что он разнёс инфраструктуру на многомиллиардный ущерб и превратил в руины целые кварталы. По заключению экспертов, удобрения, которые также используются при создании взрывчатки, складировались с нарушением всех мыслимых правил.

В Бейруте в день памяти о мощном взрыве в порту рухнули две силосные башни
Ранее Life.ru рассказывал, что Россия отказалась выдать Ливану двух россиян по делу о взрыве в порту Бейрута. Генеральная прокуратура РФ напомнила, что они являются гражданами России и не поддаются экстрадиции.

Напомним, мощнейший взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа 2020 года. Причиной стали почти три тысячи тонн конфискованной аммиачной селитры, которая хранилась ненадлежащим образом. Вскоре после трагедии в городе начались антиправительственные протесты, которые переросли в столкновения с полицией. В результате митингов Правительство Ливана ушло в отставку. Погибло около 200 человек, ранения получили более шести с половиной тысяч. 300 тысяч жителей Бейрута остались без крыши над головой — взрыв разрушил более 50 тысяч домов.

