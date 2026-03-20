Россиянин Гречушкин, задержанный по делу о взрыве в порту Бейрута, освобождён

Российский бизнесмен Игорь Гречушкин, задержанный по делу о взрыве корабля в Бейруте, был освобождён властями Болгарии. Об этом пишет SHOT.

Судно Гречушкина перевозило аммиачную селитру и взорвалось в порту столицы Ливана, в результате происшествия погибли около 200 человек. Предприниматель был арестован в аэропорту болгарской Софии 6 сентября 2025 года.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката россиянина, Гречушкин был освобождён ещё в январе, но ему нужно было снять запрет на выезд с территории Болгарии, что заняло около двух недель.

Напомним, взрыв в порту Бейрута произошёл 4 августа 2020 года. Причиной стали почти три тысячи тонн конфискованной аммиачной селитры, которая хранилась ненадлежащим образом. После в городе произошли митинги, в результате которых правительство ушло в отставку.