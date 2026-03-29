В МИД заявили об активизации охоты на россиян со стороны спецслужб США

В МИД России заявили о росте угрозы задержаний и арестов российских граждан в третьих странах. По информации ведомства, американские спецслужбы активизировали «охоту» за россиянами по всему миру, пишут РИА «Новости».

В министерстве подчеркнули, что в последнее время такие случаи участились.

Ранее в Кремле заявили, что контакты между парламентариями России и США могут сыграть важную роль в восстановлении двустороннего диалога. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что такое общение особенно важно, потому что это направление отношений между двумя странами долгое время оставалось полностью замороженным.