В МИД заявили об активизации охоты на россиян со стороны спецслужб США
В МИД России заявили о росте угрозы задержаний и арестов российских граждан в третьих странах. По информации ведомства, американские спецслужбы активизировали «охоту» за россиянами по всему миру, пишут РИА «Новости».
В министерстве подчеркнули, что в последнее время такие случаи участились.
Ранее в Кремле заявили, что контакты между парламентариями России и США могут сыграть важную роль в восстановлении двустороннего диалога. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что такое общение особенно важно, потому что это направление отношений между двумя странами долгое время оставалось полностью замороженным.
