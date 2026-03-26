Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 марта, 09:59

В Кремле увидели шанс на оживление: контакты парламентариев могут сдвинуть диалог с США

Песков назвал контакты парламентариев важными для диалога России и США

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Кремле заявили, что контакты между парламентариями России и США могут сыграть важную роль в восстановлении двустороннего диалога. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, такое общение особенно важно, потому что это направление отношений между двумя странами долгое время оставалось полностью замороженным. В Москве рассчитывают, что даже первые шаги в этой сфере помогут вернуть рабочие контакты. Песков подчеркнул, что Россия приветствует любые форматы возобновления общения с Соединенными Штатами. В Кремле считают, что это отвечает интересам обеих сторон.

Депутаты Госдумы получили установки от Путина перед поездкой в США
Депутаты Госдумы получили установки от Путина перед поездкой в США

Комментарий прозвучал на фоне сообщений о поездке группы депутатов Госдумы в США. В её состав вошли представители разных фракций. Среди них Вячеслав Никонов, Светлана Журова, Борис Чернышов.

Марина Фещенко
