Что изменится для пациентов? Депутат объяснил, зачем нужна единая база медкарт

Снижение единой базы для медкарт позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения и улучшить качество лечения. Так прокомментировал Life.ru соответствующую инициативу депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов.

Сегодня медицинские данные граждан фактически «разделены» по регионам. В результате при обращении в другом субъекте врачи не всегда имеют доступ к полной информации о пациенте. Это приводит к дублированию обследований, потере времени и, что самое важное, создаёт риски для качества медицинской помощи. Амир Хамитов Депутат Госдумы

Особенно остро проблема проявляется в экстренных ситуациях, когда отсутствие данных о хронических заболеваниях или аллергии может иметь критические последствия, напомнил депутат. По его словам, вопрос создания единой базы — это не вопрос будущего, а актуальная необходимость. Это позволит повысить качество и непрерывность лечения, снизить нагрузку на систему здравоохранения и сделать медицинскую помощь по-настоящему доступной в любой точке страны, отметил Хамитов. Он подчеркнул, что при этом вопрос защиты персональных данных пациентов будет строго контролироваться и обеспечиваться.

«Фактически сейчас человек каждый раз начинает «с нуля»: повторные обследования, уточнение диагнозов, ожидание результатов. Это бьёт и по времени, и по качеству лечения, и по бюджету системы здравоохранения», — добавил собеседник Life.ru.

При этом на уровне государства уже сформулирована задача — создать единую цифровую среду здравоохранения с доступом к данным вне зависимости от региона. Теперь дело за малым — добиться начала реализации инициативы, резюмировал Хамитов.

Напомним, депутаты фракции «Новые люди» направили в Минздрав предложение о создании единой электронной медицинской карты, доступной для врачей во всех регионах России. Сейчас такие медкарты доступны только в пределах региона проживания пациента. Это создаёт сложности при обращении за медицинской помощью в других субъектах страны. Предлагается централизованное хранение данных либо единые стандарты обмена информацией между больницами. Также речь идёт об обязательной идентификации через ЕСИА и разграничении уровней доступа для специалистов.