В Госдуме предложили создать единую электронную медкарту для всей России

Депутаты фракции «Новые люди» направили в Минздрав предложение о создании единой электронной медицинской карты, доступной для врачей во всех регионах России. Документ находится в распоряжении ТАСС.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность создания единой электронной медицинской карты гражданина РФ с обеспечением гарантированного межрегионального доступа к ней для медицинских организаций по всей территории страны», — указано в обращении депутатов во главе с Владиславом Даванковым.

Авторы предложения отмечают, что сейчас электронные медкарты чаще всего доступны только в пределах региона проживания пациента. Это создаёт сложности при обращении за медицинской помощью в других субъектах страны, поскольку врачи не всегда имеют полный доступ к истории болезни. В предлагаемой системе предполагается централизованное хранение данных либо единые стандарты обмена информацией между медицинскими учреждениями. Также речь идёт об обязательной идентификации через ЕСИА и разграничении уровней доступа для специалистов.

Особое внимание в инициативе уделяется защите персональных данных в соответствии с действующим законодательством. По мнению авторов, внедрение единой системы позволит повысить качество и непрерывность медицинской помощи, сократить количество повторных обследований и снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Ранее стало известно, что жители Москвы получили возможность оформлять выписку о полисе обязательного медицинского страхования через мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО». Сервис стал дополнительным каналом для оперативного получения данных о полисе ОМС.