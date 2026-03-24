Утверждены правила отбора препаратов в перечень стратегически важных лекарств

Кабинет министров установил порядок и требования для формирования списка лекарственных средств, имеющих стратегическое значение. О данном решении в рамках совещания с вице-премьерами рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«В него войдут, естественно, жизненно необходимые, важнейшие препараты, в том числе это и вакцины, анальгетики, это лекарства для лечения инфекций и социально значимых заболеваний, те лекарства, которые предоставляются льготным категориям граждан», — сказал он.

По словам премьера, реализация данной инициативы позволит снизить импортозависимость отечественного фармацевтического сектора.

Кроме того, он добавил, что это поспособствует достижению национальных целей по сбережению населения, улучшению качества жизни граждан и укреплению их здоровья.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Владимир Плякин обратился в Минздрав с инициативой законодательно закрепить обязанность аптек продавать лекарства поштучно по требованию покупателя. Он пояснил, что сейчас аптеки продают препараты только целыми упаковками, из-за чего пациенты вынуждены покупать больше, чем нужно. А его инициатива позволит гражданам сэкономить и сократить количество просроченных лекарств.