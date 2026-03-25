В Москве выписку о полисе ОМС теперь можно скачать в приложении ЕМИАС

Жители Москвы получили возможность получать выписку о полисе обязательного медицинского страхования прямо через мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО». Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

«Приложение «ЕМИАС.ИНФО» стало ещё одним каналом оперативного получения выписки о полисе ОМС для пациентов», — отметила Елена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг города Москвы.

Новая функция появилась в сервисе с декабря 2025 года. Пользователи могут скачать официальный документ со штрихкодом, который содержит все необходимые данные о полисе. Выписка формируется в электронном виде и не требует печатей или дополнительных подписей. Её можно использовать при обращении в различные организации, а также при трудоустройстве или прикреплении к поликлинике.

В документе указаны персональные данные владельца, номер полиса, сведения о страховой компании и регионе страхования. Отдельно предусмотрен штрихкод для быстрого считывания информации. Чтобы получить выписку, достаточно открыть приложение и выбрать соответствующую функцию. Документ доступен для скачивания в формате PDF и может быть отправлен или распечатан при необходимости. Аналогичная возможность доступна и через веб-портал сервиса. Кроме того, сведения о полисах, включая данные несовершеннолетних детей, можно просматривать в личном кабинете на госуслугах.

Ранее сообщалось о развитии системы профилактической медицины, в рамках которой гражданам доступны бесплатные обследования для раннего выявления заболеваний, включая онкологические. В стране реализуется комплексная модель диспансеризации, охватывающая всё население.