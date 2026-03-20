В полис ОМС могут включить бесплатную чистку полости рта для детей

В России рассматривают возможность включения профессиональной гигиены полости рта для детей в программу бесплатной медицинской помощи. Такое предложение рассматривают в Минздраве совместно с Федеральным фондом ОМС и профильными специалистами. Об этом говорится в ответе замминистра здравоохранения Евгении Котовой на запрос депутатов Госдумы от фракции «Новые люди» (документ есть в распоряжении ТАСС).

Парламентарии предложили добавить в базовую программу ОМС ежегодную профессиональную чистку зубов для всех детей. Они обратили внимание на то, что сейчас, несмотря на наличие программ бесплатной стоматологической помощи, гигиена полости рта, как правило, не входит в базовый пакет услуг для детей старше 3–4 лет.

«В настоящее время изложенные в обращении вопросы прорабатываются совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения РФ. Информация о результатах рассмотрения будет представлена дополнительно в установленном порядке», — следует из ответа замминистра.

По мнению авторов инициативы, включение в ОМС профессиональной чистки (снятие налёта и аппликация фторсодержащих средств) позволит на ранней стадии выявлять риски кариеса, снизить потребность в дорогостоящем лечении в будущем и повысить приверженность семей к регулярному наблюдению у стоматолога. В Минздраве подтвердили, что инициатива прорабатывается.

Ранее стало известно, что в России впервые начали проводить операции по резекции желудка при ожирении бесплатно — по полису ОМС. Одной из первых пациенток стала жительница Петербурга с ростом 150 сантиметров и весом более 100 килограммов, для которой хирургическое вмешательство стало единственным способом справиться с заболеванием. Операции уже выполняют в петербургской больнице Святого Георгия.