В Петербурге резекцию желудка при ожирении начали делать бесплатно по ОМС

В России впервые начали делать резекцию желудка при ожирении бесплатно по ОМС — операцию уже проводят в петербургской больнице Святого Георгия. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Пациентка с ростом полтора метра и весом за сто килограммов — лишь одна из тех, для кого хирургическое вмешательство стало единственным выходом. Руководитель центра хирургии ожирения Ева Медвенская пояснила, что в ходе операции удаляется часть желудка, где вырабатывается «гормон голода» грелин, а пища быстрее попадает в кишечник, ускоряя насыщение. Операция малоинвазивна, восстановление занимает до четырёх дней.

Избыточный вес поражает не только фигуру. Жир откладывается вокруг печени, сердца, почек и поджелудочной, нарушая их работу. Пациент Валерий за неделю после операции потерял четыре килограмма. До этого он весил более 200 кг, мучился болями в спине, отёками ног и безуспешно боролся с весом диетами.

Эндокринолог Екатерина Макарова объяснила, что в быстром ритме жизни мозг не успевает получить сигнал насыщения, и переедание становится нормой. Добавляется стресс, который многие заедают.

«Это высокотехнологичная операция, которую делает не каждый хирург. Операция недешёвая, но она решает проблемы — после её проведения пациенты становятся здоровыми, у них меняется образ жизни, они решают проблемы сахарного диабета», — сказал главный врач больницы Валерий Стрижелецкий.

