К 2035 году ожирение накроет полмира, предупредил учёный

К 2035 году более половины людей на планете будут страдать от ожирения или избыточного веса. Об этом заявил профессор Александр Аметов на конгрессе ко Всемирному дню борьбы с ожирением.

Опасность представляет не просто лишний вес, а так называемый «токсичный» жир — тот, что накапливается внутри органов: в печени, поджелудочной железе, сердце и почках. Он вызывает хроническое воспаление, нарушает работу органов и повышает риск диабета, сердечных заболеваний и рака, рассказывает kp.ru.

Причины — генетика, переедание и малоподвижный образ жизни. Особенно уязвимы дети с очень низким или высоким весом при рождении.

Современная медицина предлагает препараты нового поколения — агонисты рецепторов GLP-1. Они снижают риск инфарктов и инсультов на 20%, а вероятность диабета 2 типа — до 80%. Уже разрабатываются более эффективные средства — двойные и тройные агонисты, которые могут помочь даже при болезнях Альцгеймера и Паркинсона.

